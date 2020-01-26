Göztepe evine döndü

Yeni stada sahip olmanın hayalini bile kuramadıklarını kaydeden taraftarlardan Erdi Akman, "Bugün burada olmak şampiyonluktan daha değerli. 95 sene boyunca bırakın mülk, stat, arazi sahibi olmayı, bir taşı olmayan kulübün stadına giriyoruz." diye konuştu.