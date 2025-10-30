Habertürk
        Göztepe evinde kaybetmiyor! - Göztepe Haberleri

        Göztepe evinde kaybetmiyor!

        Göztepe, bu sezon ligde oynadığı 4 iç saha maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak evinde yenilgi yüzü görmeyen 4 takımdan biri oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:01
        Göztepe evinde kaybetmiyor!
        Trenyol Süper Lig'de Göztepe, iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İzmir ekibi, Trendyol Süper Lig’de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı.

        Gürsel Aksel Stadı’nda çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, bu alanda ligin en iyi 4 takımı arasında yer alıyor. Sezonun ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan Göztepe, ardından Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı.

        Böylece sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’la birlikte taraftarı önünde mağlubiyet yaşamayan 4 takımdan biri konumunda bulunuyor.

        KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

        Bu sezon Trendyol Süper Lig’de iç sahada sergilediği performansla öne çıkan Göztepe, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında kalesini gole kapatırken, yalnızca 1-1 biten Konyaspor maçında gole engel olamadı.

        İÇ SAHA GOLCUSÜ JUAN

        Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı 4 maçta toplam 5 gol atan Göztepe’de en golcü isim Juan oldu. Brezilyalı futbolcu, taraftarı önünde oynanan Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında birer gol kaydederek iç sahadaki en skorer oyuncu unvanını elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin diğer gollerini ise Sabra, Rhaldney ve Dennis attı.

        HEDEF GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Göztepe, rakibini mağlup ederek iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. İzmir ekibi, bu zorlu mücadelede hata yapmadan galip gelerek 2 maçlık mağlubiyet serisine de son vermek istiyor.

        Habertürk Anasayfa