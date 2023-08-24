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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'de bir ayrılık bir kadro dışı! - Futbol Haberleri

        Göztepe'de bir ayrılık bir kadro dışı!

        İzmir temsilcisi Göztepe'de Çorum FK maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı Nielsen ile anlaşan Göztepe, 2 oyuncusu ile yollarını ayırıyor. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:11 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:11
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        Göztepe'de bir ayrılık bir kadro dışı!
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        1. Lig'de Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir oyuncu takımdan ayrılırken, bir oyuncu ise kadro dışı bırakıldı. Dış transferde son olarak İsveç'in Malmö takımından Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'i renklerine bağladı.

        Sağ bek Uğur Kaan Yıldız ise yol ayrımında olduğu belirtildi. Oyuncunun Ümraniyespor'a gideceği aktarılırken, Uğur Kaan'ın takımda Ogün ve Fıratcan'ın ardından 3'üncü sağ bek konumuna düşmesi sebebiyle İstanbul ekibiyle anlaştığı ve en kısa zamanda transferi resmileştireceği bildirildi.

        Göztepe'nin sol beki Yunus Emre Gedik'in ise süresiz kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Takımda forma bulamadığı gerekçesiyle teknik ekibe sitem eden 24 yaşındaki futbolcunun cezalandırıldığı vurgulandı.

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