Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun Chapecoens, Vila Nova, Brasil takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz'in Gil Vicente takımında tamamladığı kaydedildi.