26 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ın Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta kural hatası olduğu öne sürüldü.
İddialara göre; Göztepe'nin 2. golünden önce Beşiktaşlı Tyler Boyd'un yerde kaldığı pozisyonun ardından top sarı-kırmızılı takıma verildi ancak yeni kurallara göre topun Beşiktaş'a verilmesi gerekiyordu.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından açıklamalar yaparken hakem yönetimine tepki gösterdi. Kocadağ, 'kural hatası' iddialarıyla ilgili TFF'ye başvuracaklarını söyledi.
Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:
"Stat güzel olmuş. Göztepe yeni stadı ile gelir artışı sağlayacak. Gelirleri artacak ve bugün böyle bir hakem çıkıp onları da haksızlığa uğratacak. Temennimiz böyle bir şey yaşanmaz. Bu sezon hakemler bize karşı adaletli yönetim sergilemiyor. Bunu vicdanları nasıl kabul ediyor, nasıl başlarını rahatça yastığa koyuyorlar? Türkiye'nin en yetenekli hakemini de gördük. Bize karşı mı çalınmıyor bu düdükler?
Bugünkü hakem kuralları bilmiyordu. Bir kişi çıkıp doğru düzgün öğretemiyor mu? Diaby'e yapılan hareketi VAR da uyarmıyor. Bizim her hafta çıkıp ağlama sızlama gibi bir huyumuz yok. Beşiktaş ağlamaz. Beşiktaş artık yumruğunu masaya vurup geçecek. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Biz gerekenleri yapıyoruz ve yapacağız. Kural hatası varsa başvurumuzu yaparız ama MHK ve TFF oyunu bilmeyen hakemini ne yapacak?
Bu emekler heba olduktan sonra köklü bir çözüm verilmesi gerekiyor. Ya bu hakemler değişecek ya da eğitimler gelecek. Yine de yaşanmayacağını sanmıyorum. Saha içini toparlayınca daha iyi bir yere gider Türk sporu.
Bizim plan ve projemizde yoktu hoca değişimi ama Beşiktaş da plansız değil. Bu karar alınırken de belli bir plan yapıldı. Aklımızda bazı isimler var, bu hafta içinde netleşir. Yarın da bitebilir, sonra da bitebilir.
Şu an havlu attı denebilir mi bilmiyorum ama puanlar yakın. Gerçekçi olmak gerekirse hedeften uzaklaştık. Gelen teknik direktör de bunu değiştirmeye çalışacak. Biz mücadeleyi bırakmayacağız. Elimizden geleni yapacağız."
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