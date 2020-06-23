Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de tedavisine devam edilen Cameron Jerome, takımdan ayrı çalıştı.