MAÇTAN DAKİKALAR 24. dakikada Muharrem Cinan’ın soldan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Rashad Muhammed’in volesinde top ağlarla buluştu. 0-1 34. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Mammah’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 37. dakikada topla beraber ceza sahasına giren Yasin Öztekin, Erhan Kartal’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 60. dakikada Bekir Karadeniz’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibrahim Olawoyin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 76. dakikada Jordan Palmer’in pasında sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin, topla kale önüne kadar ilerledi. Şut açısı daralan Yasin Öztekin’in şutu yan ağlarda kaldı. 77. dakikada Kenneth Obinna Mamah’ın pasında topla buluşan Jordan Palmer, kalecinin sağından topu ağlara yolladı. 2-1

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk eden Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti.