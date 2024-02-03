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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Göztepe-Altay: 4-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Göztepe-Altay: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, sahasında Altay'ı 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:30 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:30
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        İzmir derbisinde Göztepe farkı!
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        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Göztepe sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-0 yendi.

        Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

        Hakemler: Alpaslan Şen, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Soydan

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız (Dk. 71 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 62 Messaoudi) Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 82 Mamah), Dennis (Dk. 70 Nielsen) Ogün Bayrak

        Altay: Mustafa Çalışkan (Dk. 45+1 Ulaş), Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Murat Berkan Demir (Dk. 82 Mehmet Onur Yıldız), Mehmet Gündüz, Arda Gezer (Dk. 53 Caner Baycan) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 53 Enes Yetkin)

        Goller: Dk. 45+2 ve Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 72 Messaoudi, Dk. 90+3 Taha Altıkardeş (Göztepe)

        Sarı Kartlar: Dk. 32 Arda Gezer, Dk. 78 Sefa Özdemir (Altay)

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