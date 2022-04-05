İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama geldi.

Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramovich'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

SEPİL BAŞKANLIĞI BIRAKMIŞTI

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta kulüp başkanlığından ve yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı, Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini geçici olarak üstlenmişti.

Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübü’nü kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya temsil ediyor.

CHELSEA'Yİ KAYBETTİ

İngiltere Premier Lig yönetimi, bir süre önce Roman Abramovich'in Chelsea Kulübü'ndeki yetkilerini elinden aldı.

İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'e yaptırım kararı aldı ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü'nün satışını askıya almıştı. İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri." bilgisi verilmişti.

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.