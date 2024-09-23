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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe: 3 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Göztepe: 3 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Taha Altıkardeş ve Juan'ın golleriyle kazanan Göztepe, puanını 9'a yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:30
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        Göztepe evinde zorlanmadı!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Göztepe oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13'te Taha Altıkardeş, 45+3'te Juan ve 90+4'te Doğan Erdoğan attı.

        Bu sonucun ardından Göztepe puanını 9'a yükseltirken, Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İzmir temsilcisi, Samsunspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Sol kanattan Djalma'nın kullandığı taç atışında ceza sahasındaki Solet'in kafayla indirdiği meşin yuvarlakla buluşan Taha'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

        15'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi ancak pozisyon VAR'a takıldı. Juan'ın pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Romulo'nun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. Hakem Ozan Ergün'ün gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında Tijanic'in ofsayt olduğunun tespiti üzerine gol geçerlilik kazanmadı.

        22'nci dakikada Kayserispor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ramazan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Nazon, savunmaya rağmen attığı sert şutta kaleci Lis'in önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

        45+3'üncü dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla Kayserispor kalesine sokulan Tijanic'in sert şutunu kaleci Onurcan çeldi. Pozisyonun devamında Juan bir şut daha çekti ve top filelerle buluştu: 2-0.

        Göztepe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        60'ıncı dakikada Göztepe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Tijanic ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci Onurcan topu ayaklarıyla son anda çeldi.

        67'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Bokele savunma arasından kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

        89'uncu dakikada Hugo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

        90+4'üncü dakikada Göztepe, 3'üncü golü buldu. Nazım'ın pasında sağ ayağı ile kaleyi yoklayan Doğan topu köşeden ağlara bıraktı: 3-0.

        Maçı 3-0 kazanan Göztepe 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        STAT: Gürsel Aksel

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta

        GÖZTEPE: Lis - Ogün (Dk. 68 Nazım), Taha, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Dennis, Solet (Dk. 85 Ahmed), Tijanic (Dk. 85 Doğan), Romulo (Dk. 85 Hugo), Juan (Dk. 65 Matsuki)

        KAYSERİSPOR: Onurcan - Ramazan (Dk. 46 Bahoken), Attamah, Kolovetsios (Dk. 46 Mane), Carole, Bourabia (Dk. 68 Baran), Kartal, Hasan Ali (Dk. 68 Talha), Boa Morte, Cardoso (Dk. 79 Mehmet Eray), Nazon

        GOLLER: Dk. 13 Taha, Dk. 45+3 Juan, Dk. 90+4 Doğan (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Dennis, Solet (Göztepe), Hasan Ali (Kayserispor)

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