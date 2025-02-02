Göztepe: 0 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanya ekibi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alanya'ya galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nuno Lima kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekibin 66. dakikada Heliton ile attığı gol VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

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Bu sonucun ardından Göztepe üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı ve 34 puanda kaldı. Alanyaspor ise 28 puana yükseldi. Ligin 23. haftasında Göztepe deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.