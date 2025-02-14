2. OUTLAW KİNG (HAYDUT KRAL-2018)

Ondördüncü yüzyılın İskoçyasında geçen ve gerçek bir Davut, Golyat’a karşı hikayesini konu alan bir dönem draması… Film, kendini İskoç Kralı olarak ilan ettiği için İngiltere Kralı I. Edward tarafından kanun kaçağı olarak yaşamaya zorlanan Carrick Kontu Robert Bruce'un İngilizlere karşı ülkesini geri kazanma savaşını ve yılmak bilmeyen bu isyana nasıl önderlik ettiğini anlatıyor.

İMDB PUANI: 6.9/10