Gözler TCMB'nin faiz kararında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bu yılın 4. olağan Para Politikası Kurulu Toplantısı gerçekleşecek. Piyasalarda PPK'nın faiz kararı bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı verecek.
Yılın 4. olağan toplantısından çıkacak sonuç saat 14:00'te açıklanacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.
Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yüzde 42,50 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Bunun yanında bazı yabancı kurumlar faiz artışı beklentisini de dile getirdi.
TCMB 20 Mart’ta ara toplantı ile gecelik borç verme faizini 200 baz puan yükseltmiş ve yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarmıştı.
Bu yıl Para Politikası Kurulu'nun, 8 toplantı yapacağı açıklanmıştı.