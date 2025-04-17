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        Haberler Ekonomi Para Gözler TCMB'nin faiz kararında - Para Haberleri

        Gözler TCMB'nin faiz kararında

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bu yılın 4. olağan Para Politikası Kurulu Toplantısı gerçekleşecek. Piyasalarda PPK'nın faiz kararı bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:56
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        Gözler TCMB'nin faiz kararında
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı verecek.

        Yılın 4. olağan toplantısından çıkacak sonuç saat 14:00'te açıklanacak.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

        Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yüzde 42,50 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Bunun yanında bazı yabancı kurumlar faiz artışı beklentisini de dile getirdi.

        TCMB 20 Mart’ta ara toplantı ile gecelik borç verme faizini 200 baz puan yükseltmiş ve yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarmıştı.

        Bu yıl Para Politikası Kurulu'nun, 8 toplantı yapacağı açıklanmıştı.

        Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Takvimi
        23 Ocak 2025
        6 Mart 2025
        20 Mart 2025*
        17 Nisan 2025
        19 Haziran 2025
        24 Temmuz 2025
        11 Eylül 2025
        23 Ekim 2025
        11 Aralık 2025
        22 Ocak 2026
        12 Mart 2026
        * Para Politikası Kurulu Ara Toplantı Kararı
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