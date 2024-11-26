Gözler Riva'daki TFF toplantısında

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da bulunan merkez binasında önemli bir toplantı yapacak. Önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulu whatsapp grubuna "Olağanüstü kongre kararı alalım, içimizden biri başkan olarak devam etsin" şeklinde yazığı iddia edilen mesaj şok etkisi yaratmıştı. HT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu istifa iddialarını kesin bir dille yalanlarken, "Bizde mücadele ölünce biter" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM advertisement1

Bu gelişmelerin ardından bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.