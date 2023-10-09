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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Gözler evde bakım maaşı ödemelerinde! 9 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Gözler evde bakım maaşı ödemelerinde! 9 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bugün evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak edenler ise "9 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte evde bakım maaşıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:14
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        • 1

          Evde bakım maaşı yatan iller 9 Ekim listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı alan hak sahipleri Ekim ayıyla birlikte her gün olduğu gibi bugün de yatan iller listesini araştıryor. Öte yandan Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artış oranına göre yapılan zammın ardından "Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı da araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte emrak edilen soruların cevabı...

        • 2

          EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

          Ekim ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

          Dolayısıyla Eylül ayı evde bakım maaşları 15 Ekim tarihi itibaıyla ödenmeye başlayacak. Bu nedenle bir aksaklık yaşanmazsa ödemeler yarından itibaren başlayacak.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

          TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

        • 4

          SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2023

          Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

          2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

          3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        • 7

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

        • 8

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 9

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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