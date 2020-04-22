Esra Nehir enehir@haberturk.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" ifadeleriyle normalleşme için Ramazan ayı sonrasını işaret etse de öncesi içinde hazırlık yapılıyor.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, son kabine toplantısında bu konu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde tüm bakanlıklarını çalışması başladı. "Normalleşme planı" başlığında salgın kontrol altına alındıktan sonra yapılacaklar takvimlendirilecek.

3 AŞAMALI NORMALLEŞME PLANI

3 aşamalı planın ilk aşaması Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra başlayacak ve yaz sonuna kadar sürecek. İkinci aşaması eylül ayından yıl sonuna kadar devam edecek. Üçüncü ve son aşaması ise aşı çalışmalarına bağlı olacak. Ocak 2021'de başlayıp aşının bulunup uygulanmaya başladığı tarihe kadar devam edecek. Planın her aşamasında günlük hayatın biraz daha normale dönmesi sağlanacak.

EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Her bakanlık kendi yetki alanı çerçevesinde eylem planı hazırlayacak. "Normalleşme planı" gelecek hafta yapılacak kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Son hali verildikten sonra kamuoyuna ilan edilerek gerekli adımlar atılacak. Planın hayata geçmesinde salgının Türkiye'deki seyri belirleyici olacak.