Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü: Evde bakım Eylül maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü: Evde bakım Eylül maaşları yattı mı?

        Evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar, Eylül ayı evde bakım maaşı ödeme takvimine odaklandı. Memur maaş katsayısındaki güncellemelerle birlikte yardım miktarlarında da artış yaşanırken, ödemeler zamlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. Peki, Eylül ayı evde bakım yardımı ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte ödeme sürecine dair son bilgiler… (bilgileri değiştirmeden benzer paragraf yaz)

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 14:08 Güncelleme: 08.09.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Evde bakım desteği ödemeleri, her ay olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte, birçok vatandaş ödemelerin hangi günlerde yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2025 Eylül ayı evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? İşte, güncel tutarlar ve ödeme takvimine dair tüm detaylar…

        • 2

          2025 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı Eylül ayı henüz hesaba geçmedi. Geçen ay maaş ödemesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde yapılmıştı.

        • 3

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.

        • 4

          E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

          Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

          E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Habertürk Anasayfa