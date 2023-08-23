Gözleme tarifi ve yapılışı: Gözleme nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kahvaltıların, öğle saatlerinin ve hatta günü her saatinin en samimimi en bizden lezzeti tabi ki de gözleme olarak karşımıza çıkar. Çeşit çeşit iç harcıyla hazırlanan gözlemeler sıcak bir çayın yanına oldukça doyurucu bir lezzettir. Gözleme yapımı görünüş itibariyle uğraştırıcı olarak gözükse de sizin için derlediğimiz gözleme tarifi ile Pazar kahvaltılarınızın göz bebeği haline gelecektir. Siz de gözleme yapmak istiyorsanız tarifimize göz attıktan sonra kendi mutfağınızda kolaylıkla peynirli gözleme yapabilirsiniz.
Gözleme yapımı sırasında kullanılan malzemeler evimizde bulunan un, su, sıvıyağ ve kaşardan ibarettir. Gözleme hamuru genel olarak elde açılan yufkadan yapılır. Fakat artık günümüzde hazır yufkalar bulunmakta ve bu hazır yufkaları gözleme yapımında pratiklik sağlamak adına kullanabilirsiniz. Hazır yufka kullanmak istemeyen kişiler mayasız hamurdan lezzetli bir gözleme yapabilir.
Ev yapımı peynir gözlemeyi kim sevmez ki? İç harcında bulunan kaşar peyniri ve lor peynirinin birleşimiyle oluşan nefis bir peynir tadı damağınızda yer eder. Dilerseniz peynir harcının içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz, bu tamamen sizin damak zevkinize bağlıdır. Peki, gözleme iç harcında daha neler kullanılabilir biliyor musunuz? Patates, ıspanak, pırasa, çiriş otu, kakao kreması, kıyma gibi malzemeler kullanılabilir. Bu iç harçlarla hazırlanan gözlemeler de oldukça lezzetli olmaktadır.
Gözleme Malzemeleri
Gözleme hamuru için:
Gözleme iç Harcı İçin:
Gözlemeyi pişirmek ve yağlamak için:
Gözleme Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!