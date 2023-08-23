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Gözleme yapımı sırasında kullanılan malzemeler evimizde bulunan un, su, sıvıyağ ve kaşardan ibarettir. Gözleme hamuru genel olarak elde açılan yufkadan yapılır. Fakat artık günümüzde hazır yufkalar bulunmakta ve bu hazır yufkaları gözleme yapımında pratiklik sağlamak adına kullanabilirsiniz. Hazır yufka kullanmak istemeyen kişiler mayasız hamurdan lezzetli bir gözleme yapabilir.

Ev yapımı peynir gözlemeyi kim sevmez ki? İç harcında bulunan kaşar peyniri ve lor peynirinin birleşimiyle oluşan nefis bir peynir tadı damağınızda yer eder. Dilerseniz peynir harcının içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz, bu tamamen sizin damak zevkinize bağlıdır. Peki, gözleme iç harcında daha neler kullanılabilir biliyor musunuz? Patates, ıspanak, pırasa, çiriş otu, kakao kreması, kıyma gibi malzemeler kullanılabilir. Bu iç harçlarla hazırlanan gözlemeler de oldukça lezzetli olmaktadır.

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Kaç kişilik:6 kişilik

Hazırlama süresi:30 dakika

Pişirme süresi:15 dakika

Kalori:1 porsiyon 282 kalori

Gözleme Malzemeleri

Gözleme hamuru için:

3,5 su bardağı un (1 su bardağı 200 ml)

1,5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Gözleme iç Harcı İçin:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2,5 su bardağı lor peyniri

¼ demet ince kıyılmış maydanoz

Gözlemeyi pişirmek ve yağlamak için:

1 ufak kâse sıvı yağı

Gözleme Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Gözleme yapılışı için derin bir karıştırma kabı alalım ve içerisine 3,5 su bardağı unumuzu ekleyelim.

Unun ortasına elimizle çukur açalım ve ardından içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı ılık su ilave edelim. Suyun ılık olmasına önem gösterelim.

Karıştırma kabındaki tüm malzemeleri elimizle güzelce karıştıralım.

Gözleme hamuru ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur olmalıdır. Bunun içinde yaklaşık 10 dakika kadar hamurumuzu güzelce elimizle yoğuralım.

Yoğurduğumuz hamuru bezelere ayıralım ve üzerini bir temiz bir bez ile örterek 10 dakika dinlendirelim.

Tezgahımızı hafif unlayalım. Ardından bezelerimizi unun üzerinde oklava yardımı ile sırasıyla açalım. (Burada açtığımız yufkanın boyutu bir tabak kadar olacaktır. Tabağınızı ölçü alabilirsiniz.)

Hamuru ince olacak şekilde açalım. Fazla unu elimizle yufkanın üzerine alalım.

Bir kâse alalım ve 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 2,5 su bardağı lor peyniri ve ¼ ince kıyılmış maydanozu kâseye koyalım. Güzelce karıştıralım. Damak tadınıza göre burada peynire tuz ekleyebilirsiniz.

Açtığımız yufkanın ortasına hazırladığımız peynirli harcı yayalım. Bıçak kullanarak hamur kenarında kalan fazla parçaları keselim.

Hamurumuzu ikiye birleştirelim.

Birleştirdiğimiz hamurumuzun açılmaması için birleşim yerlerine fırça yardımıyla az olacak şekilde sıvıyağ sürelim.

Hamurun uç kısmından tutalım ve kapalım.

Yapışmaz bir tava alalım ve tavayı hafif yağlayalım. Ardından kısık ateşte gözlemelerimizi önlü arkalı olacak şekilde pişirelim.

Gözlemeyi pişirirken kontrollü olalım. Yakmamaya özen gösterelim.

Hazırladığımız tüm gözlemelere sırasıyla aynı işlemi uygulayalım. Tavayı yağlamayı unutmayalım.

Gözlemelerimizin pişmesinin ardından servis tabağına alalım ve servis edelim.

Gözlemeler hazır.

Afiyet olsun!

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