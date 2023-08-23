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Akşam yemeklerinin vazgeçilmeyeni de çorbalardır. Kültürümüzde birbirinden farklı lezzette birçok çorba bulunur. Çorbalar genelde yörelere göre farklılık gösterse dahi bazı çorbalar var ki tüm ülke tarafından bilinir ve severek tüketilir. İşte bu çorbalardan biri de yoğurt çorbasıdır. Yoğurt çorbası yapılışı itibariyle kolay ve pratik bir çorbadır. Doyurucu ve sağlıklı olma özelliğiyle ebeveynlerin çocukları için tercihleri arasında yer alır.

Yoğurt çorbası yapmanın bazı püf noktaları bulunur. Bu püf noktalara dikkat etmediğiniz takdirde çorbanızı istediğiniz gibi yapamayabilirsiniz. İlk defa çorba yapacak iseniz size vereceğiniz tarifi birebir uygulayarak nefis bir yoğurt çorbası yapmanız mümkün. Yoğurt çorbası yaparken pirincin pişmesine dikkat etmeniz gerekir. Çorbada pirincin dişe gelmemesi önemlidir. Yoğurt çorbası terbiyeli bir tariftir. Terbiye ile yapılan tariflerde en önemli nokta terbiyenin kesmemesidir. Çorbanızın kesmemesi için kaynayan çorba suyundan yavaş yavaş terbiyeye eklemeniz gerekir. Eğer suyu birden eklerseniz kesme meydana gelir.

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Yoğurt çorbasına pul biber ve kuru nane çok yakışan baharatlardandır. Dilerseniz bu baharatları çorbanın pişme esnasında çorbaya ekleyebilir ya da tereyağını eritip içerisine kuru naneyi ekleyip yakabilirsiniz. Böyle yaptığınızda çorbanızın lezzeti daha güzel olacaktır.

Kaç kişilik:4-5

Hazırlama süresi:10 dakika

Pişirme süresi:25 dakika

Kalori:1 porsiyon 183 kalori

Yoğurt Çorbası Malzemeleri

2 litre su

1 tane yumurta

6 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı un (tepeleme olacak)

1,5 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı pul biber

Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Yoğurt çorbası yapımı için öncelikle çorba tenceremizi ocağa alalım. Orta boy çorba tenceremizin içerisine suyu koyalım. Ardından pirinçleri ekleyelim. Pirinçler yumuşayana dek pişirme işlemi yapalım.

Çırpma kabı alalım ve terbiye yapımına geçelim.

1 adet yumurtayı kıralım. Ardından 1 yemek kaşığı un ve 1,5 su bardağı yoğurdu dökelim.

Tüm malzemeleri güzelce çırpalım. Pürüz kalmaması için dikkat etmeniz gerekir.

Ocakta pişen sudan bir kepçe alarak terbiyemizin içerisine dökelim. Dökerken karıştıralım.

Bu işlemi birkaç kere tekrar almamamız gerekiyor ki çorbamızın terbiyesi kesmesin. Eğer terbiye keserse çorbamız istediğimiz gibi olmayacaktır.

Pirinçler pişmeye devam ederken su ile ılımasını sağladığımız terbiyemizi tencerenin içerisine yavaş yavaş dökelim. Dökerken karıştırma yapalım.

Terbiyeyi dökmemizin ardından çorbamızı güzelce karıştıralım. Kaynayana kadar karıştırma işlemi yapmak çorbanın kesmesinin önüne geçecektir.

Tuz ilavesi yapalım ve tekrar karıştıralım.

Dilerseniz bu şekilde pişme işlemi devam ederken kuru nane, tuz ve pul biberi ilave ederek pişirebilirsiniz.

Bir sos tenceresi alalım.

İçerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ilave edelim.

Tereyağı eridiğinde 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı kuru naneyi ilave edelim.

Nane yandığında ocağın altını söndürelim. Sosumuzu çorba tenceremize dökelim. Güzelce karıştıralım.

Yoğurt çorbanız hazır. Dilerseniz kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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