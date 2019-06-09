Gözde Kansu, birbirinden iddialı kuaförlerin ter döktüğü Kuaförüm Sensin ile izleyici karşısına çıkacak. Özge Borak'tan Kuaförüm Sensin yarışmasının sunuculuğu devralan Gözde Kansu izleyici ile ilk buluşmasını Salı günü gerçekleştirilecek. 4 takımın yarıştığı Kuaförüm Sensin'de her takım bir kuaför ve bir makyözden oluşuyor. En yüksek puanı alan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Kuaförüm Sensin 10 Haziran Pazartesi günü saat 12.45'te ekranlara gelecek.

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk aktris'tir.

Oyunculuk hayatına bale ile başlayan Gözde Kansu, okulda devamsızlık yaparak okuldaki tiyatro ve müzik kolu kulüplerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile birlikte çalışma fırsatı bularak Antalya turneleri için davetler aldı. Daha sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü sınavlarına girerek bölümü kazandı. Kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirerek mezun oldu.

İlk TV dizisi olarak Çiçek Taksi'de oynadı. Daha sonra 1999-2003 yılları arasında Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Öğretmen rolünde, 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisinde, 2007-2008 yılları arasında Dudaktan Kalbe, 2008'de Issız Adam sinema filminde, 2014'te Ankara'nın Dikmeni dizisinde, 2015 Medcezir dizisinde ve günümüzde İçerde adlı dizilerde rol aldı.