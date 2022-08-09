Gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabiliyor

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Türk Oftalmoloji Derneğinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü, güneş ışınlarının vücut için eşsiz bir vitamin kaynağı olduğunu ancak yüksek miktardaki güneş ışığına maruz kalmanın hem cilt hem de gözlerde kalıcı hasarlar doğurabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Ünlü, "Özellikle çocuklar ve gençler yaz aylarına ev dışında, parklarda, deniz kenarlarında daha fazla vakit geçirdikleri için 'solar retinopati' dediğimiz gözün ağ tabakasında güneş yanığı görülebiliyor. Bu hastalık sebebiyle gözlerde katarakt oluşabiliyor ya da daha ileri safhada görme kaybı yaşanabiliyor. Görme kayıpları yaşamamak için bu konuda halkımızın bilinçlenmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Solar retinopatinin belirlenmiş bir tedavisi olmadığını kaydeden Ünlü, gözleri güneşten korumanın önemine dikkati çekti.

Güneşe bakmanın tehlikesi konusunda halkta farkındalık yaratacak kampanyalar yapılması gerektiğine işaret eden Ünlü, "Güneşe ve diğer parlak ışık kaynaklarına bakmanın tehlikesi vurgulanmalıdır. En güvenli uyarı şekli, özelikle ilkokul çocuklarına güneşe hiçbir şekilde filtre ve benzeri cihazlar olsa da bakmamak gerektiğinin öğretilmesidir. Güneş tutulmasını polarize gözlüklerle ya da röntgen filmi kullanarak izlemek de yanlış bir güvenlik duygusu uyandırarak bakma süresini uzatır ve retina hasarına yol açabilir" uyarısında bulundu.

"GÖZDE İYİLEŞME 6 AY SONRA BAŞLAR"

Güneş ışınlarının göze zarar vermesi halinde gözde sulanma, yanma ve kapaklarda kısılma gibi bulgular görülebildiğini aktaran Ünlü, hasta şikayetlerinin genellikle güneşe maruz kaldıktan 1 ila 4 saat sonra geliştiğini, görme azalması, nesnelerin eğri algılanması, eşyaları olduğundan küçük görme, merkez ve merkezi görmenin çevresinde karanlık sahalar, cisimleri olduğundan farklı renklerde algılama, ışık hassasiyeti, baş veya göz ağrıları gibi şikayetlerin olabileceğini anlattı.

Prof. Dr. Nurten Ünlü, "Başlangıçta görmeler tam görme ile sadece karaltı seçmeye kadar değişebilse de ortalama görme oranları yüzde 30 ila yüzde 50 arasındadır. Görme keskinliğinde ve belirtilerde 6 ay zarfında iyileşme gözlenir ve görme yüzde 70 ile yüzde 100'e kadar düzelir. Görme düzelmesine rağmen cisimlerin şekillerini bozuk görme ve skotom olarak adlandırılan görme alanındaki karanlık sahalar kalıcı olabilir." bilgisini verdi.

"GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ ZARARLI DALGA BOYLARINI KESEN YAPIDA OLMALI"

Güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak gerektiğinin altını çizen Ünlü, şunları kaydetti: "Güneş gözlükleri zararlı dalga boylarını kesen, engelleyen yapıya sahip olmalıdır. Özellikle güneşin gözümüze dik olarak geldiği saatlerde bu korunma daha da önemlidir. Yazın güneş ışınları, güneş daha yukarı konumda olduğu için başımızın üstüne doğru gelirken kısmen göz korunur, ancak yaz aylarında beyaz ve parlak yüzeylerden yansıyan güneş ışığı daha fazla olduğu için gözlerimizde hassasiyet ve kısılmaya neden olarak daha çok zarar vermektedir. UV koruması olmayan reçetesiz güneş gözlük kullanımında, göz bebekleri büyümüş olacağı için, daha çok UV ışınının göze gireceği ve fayda yerine zarar vereceği unutulmamalıdır. Ayrıca çocuklar ve katarakt ameliyatı olmuş hastaların UV ışınlarından daha fazla etkilendikleri görülmektedir."