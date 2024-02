"Göz sulanması, görmeyi tehdit eden göz hastalıklarının habercisidir"

BÖCEK VE BİTKİLER DE SULANMA YAPABİLİR

Göz sulanmasının neden olduğuna değinen Op. Dr. Gücükoğlu, şu bilgileri paylaştı:“Bakteriyel ve viral göz enfeksiyonları, gözün içini göz kapaklarını ya da her ikisini tutabilir. Göze yabancı cisim ve kimyasal madde kaçması, sanayide kornea tabakasına metalik, plastik, çimento ve fayans parçaları saplanabilir. Döküm parçaları korneada yara açabilir, üst göz kapağı altına yapışabilir. Kimyasal maddeler, asitler ve bazikler sulanma ve enfeksiyona yol açar. Açık havada rüzgarla göze ulaşan her türlü toz polen ve böcekler, bitkilerin küçük çanak yaprakları göze yapışıp sulanmaya neden olur. Ev ortamında ise her türlü kimyasal madde, çamaşır suyu ve deterjanlar gözde kızarıklar ve sulanmaya yol açar.”