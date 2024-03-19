Göz şekline göre makyaj nasıl yapılır? Evde göz şekline göre kontür makyajı yapmanın püf noktaları

Göz şekline göre makyaj nasıl yapılır? Evde göz şekline göre kontür makyajı yapmanın püf noktaları

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Gözler, yüzümüzde en çok dikkat çeken ve ifade gücü en yüksek olan bölümlerden biridir. Göz şeklinize uygun makyaj tekniklerini uygulayarak, gözlerinizin güzelliğini en iyi şekilde sergileyebilirsiniz. Bu yazımız, farklı göz şekilleri için makyaj ipuçları sunarak, her göz tipinin kendine has özelliklerini nasıl vurgulayabileceğinizi ve olası kusurları nasıl gizleyebileceğinizi anlatır.

Göz Şekline Göre Makyaj Nasıl Yapılır?

Göz şekline göre makyaj yapmak, gözlerinizin en güzel özelliklerini vurgulamak ve varsa kusurları gizlemek için önemlidir. Her göz şekli için farklı makyaj teknikleri uygulanabilir. İşte evde göz şekline göre makyaj püf noktaları:

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Badem Gözler: Badem gözler, genellikle her türlü makyajı taşıyabilen dengeli ve simetrik bir yapıya sahiptir.

Nasıl Yapılır: Göz kapağınıza hafif bir göz farı sürerek başlayın. Göz kıvrımınıza biraz daha koyu bir ton uygulayın ve dış köşelere doğru yoğunlaştırın. İnce bir eyeliner çekerek gözlerinizin şeklini belirginleştirin ve kirpiklerinize bolca maskara uygulayın.

Yuvarlak Gözler: Yuvarlak gözler, genellikle büyük ve açık görünür. Amacınız, gözlerinize daha uzun bir şekil kazandırmaktır.

Nasıl Yapılır: Göz kıvrımınıza koyu bir göz farı uygulayarak gözlerinizi uzatın. Eyeliner'ınızı gözün dış köşelerine doğru uzatarak kanat şeklinde bir görünüm oluşturun. Bu, gözlerinizi daha badem şeklinde gösterir.

Çekik Gözler: Çekik gözler, köşeleri yukarı doğru eğimli ve egzotik bir görünüme sahiptir.

Nasıl Yapılır: Göz farınızı göz kıvrımınızın biraz üzerine uygulayarak gözlerinizin çekik yapısını vurgulayın. Eyeliner'ınızı göz kapaklarınızın tamamına uygulayabilir ve dış köşelerde hafifçe yukarı doğru çekebilirsiniz. Maskaranızı özellikle dış kirpiklere uygulayarak gözlerinizin çekik görünümünü pekiştirin.

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Kapaklı Gözler: Kapaklı gözlerde, üst göz kapağı genellikle göz kapağının büyük bir kısmını kaplar.

Nasıl Yapılır: Göz farınızı göz kıvrımınızın üstüne, hemen katlanma çizgisinin üzerine uygulayarak göz kapaklarınızı daha belirgin hale getirin. Açık renkli bir farı göz kapaklarınızın ortasına uygulayarak ışıltı ekleyin. İnce bir eyeliner çizgisi ile gözlerinizi çerçeveleyin.

Düşük Göz Kapaklı Gözler: Düşük göz kapaklı gözlerde, üst göz kapağı gözün dış köşesinde aşağı doğru eğilir.

Nasıl Yapılır: Gözlerinizin dış köşelerine koyu bir göz farı uygulayarak gözlerinizi kaldırın. Eyeliner'ınızı gözün dış köşesinden başlayarak yukarı ve dışarı doğru uzatın. Bu, gözlerinizi daha çekik ve kalkık gösterir.

Her göz şekli için makyaj yaparken, gözlerinizin doğal güzelliğini vurgulamaya ve istenmeyen özellikleri gizlemeye odaklanın. Makyaj, yüzünüzdeki en güzel özellikleri öne çıkarmak için bir araçtır, bu yüzden göz şeklinize uygun teknikleri deneyerek en uygun görünümü bulun.

Büyük Göz Makyajı Nasıl Yapılır?

Büyük gözler doğal olarak dikkat çekici ve ifade doludur. Büyük gözlere makyaj yaparken, bu doğal çekiciliği vurgulamak ve gözlerinizi daha da etkileyici hale getirmek önemlidir. İşte büyük göz makyajı yapmanın adımları:

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Mükemmel Bir Zemin Hazırlayın

Temizleyin ve Nemlendirin: Makyaja başlamadan önce, cildinizi temizleyin ve göz çevrenize nemlendirici uygulayın. Bu, makyajın daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

Göz Farı Bazı Kullanın: Göz farınızın kalıcılığını artırmak ve renklerin canlılığını korumak için göz farı bazı uygulayın.

Göz Farı ile Derinlik Yaratın

Taban Rengi: Göz kapaklarınıza açık ve nötr bir taban rengi sürün. Bu, diğer renklerin daha iyi karışmasını sağlar.

Gölgelendirme: Göz kıvrımınıza, gözlerinize derinlik ve boyut katacak biraz daha koyu bir göz farı uygulayın. Dış köşelere doğru renk yoğunluğunu artırın.

Aydınlatma: Gözlerinizin iç köşelerine ve kaş kemiğinizin altına aydınlatıcı bir göz farı uygulayarak, gözlerinizi daha da aydınlatın ve vurgulayın.

Eyeliner ile Şekillendirin

İnce Çizgi: Eyeliner'ınızı, gözlerinizin şeklini takip ederek ince bir çizgi halinde uygulayın. Dış köşelere doğru hafifçe kalınlaştırabilirsiniz.

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Kuyruklu Eyeliner: Daha dramatik bir görünüm için, gözlerinizin dış köşelerinden başlayarak yukarı ve dışa doğru hafif bir kuyruk çizin.

Maskara ile Hacim ve Uzunluk Ekleyin

Bolca Maskara: Kirpiklerinize bolca maskara uygulayarak, gözlerinizi daha da belirginleştirin. Özellikle dış köşelerdeki kirpiklere odaklanarak, gözlerinize hafif bir kedi gözü etkisi verebilirsiniz.

Kaşlarınızı Belirginleştirin

Kaşlarınızı Düzenleyin: Kaşlarınızı, doğal şekline uygun olarak düzenleyin ve gerekirse hafifçe doldurun. Bu, büyük gözlerinizi çerçeveleyerek görünümünüzü tamamlar.

Büyük gözlere makyaj yaparken bu önerileri takip ederek, gözlerinizin doğal büyüklüğünü ve güzelliğini en iyi şekilde vurgulayabilir ve etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz.

Küçük Göz Makyajı Nasıl Yapılır?

Küçük gözler için makyaj yaparken amaç, gözleri daha büyük ve açık göstermek ve bakışlara derinlik katmaktır. Doğru tekniklerle, küçük gözlerinizi vurgulayabilir ve daha çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte küçük gözlere makyaj yapmanın adımları:

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Işıltılı Başlangıç

Aydınlık Göz Farı Bazı: Göz farı bazınızı uyguladıktan sonra, göz kapaklarınızın iç köşelerine ve kaş altınıza aydınlık bir göz farı sürün. Bu, gözlerinizi aydınlatır ve daha büyük görünmelerini sağlar.

Göz Kapağına Renk Katın

Açık Tonlarda Göz Farı: Göz kapaklarınıza açık ve parlak tonlarda göz farı uygulayın. Bu, gözlerinizi ön plana çıkarır ve genişletir. Göz kapağınızın ortasına, ışığı yansıtan bir renk uygulayarak gözlerinize canlılık kazandırın.

Göz Kıvrımını Vurgulayın

Gölgelendirme: Gözlerinize derinlik katmak için, göz kıvrımınıza koyu tonlarda bir göz farı uygulayın. Bu gölgelendirme, gözlerinizin daha büyük görünmesine yardımcı olur. Fakat aşırıya kaçmamaya dikkat edin, hafif ve doğal bir geçiş sağlayın.

Eyeliner ile Şekil Verin

İnce Eyeliner: Gözlerinizin üst kirpik diplerine ince bir eyeliner çizgisi çekin. Çizgiyi gözlerinizin dış köşelerine doğru hafifçe kalınlaştırabilirsiniz, ancak eyelinerın çok kalın olmamasına dikkat edin.

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Alt Kirpik Çizgisine Hafif Dokunuş: Alt kirpik çizginize, gözlerinizin dış köşesinden başlayarak gözün ortasına kadar hafif bir gölge uygulayın. Bu, gözlerinizi genişletirken, doğal bir görünüm sağlar.

Göz İçi Kalem Kullanımı

Beyaz veya Ten Rengi Kalem: Gözlerinizin iç çizgisine beyaz veya ten rengi bir kalem uygulayarak, gözlerinizi daha da büyük ve açık gösterin.

Maskara ile Son Dokunuşlar

Kirpikleri Kıvırın: Kirpik kıvırıcı kullanarak kirpiklerinizi kıvırın. Bu, gözlerinizi daha açık gösterir.

Bolca Maskara: Üst kirpiklerinize bolca maskara uygulayın, özellikle dış köşelere yoğunluk verin. Alt kirpiklere ise hafifçe maskara uygulayarak gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayın.

Küçük gözlere makyaj yaparken bu adımları takip ederek, gözlerinizi daha büyük ve etkileyici hale getirebilirsiniz. Makyaj, kendinizi ifade etme biçiminiz olduğu için, bu ipuçlarını kendi tarzınıza uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

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