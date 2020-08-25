Göz kuruluğu bazı durumlardan ötürü gözyaşının tükenmesi halidir. Gözyaşı; sabit ve yavaş bir şekilde üretilir ya da her hangi bir duygulanma karşısında gözün uyarılması sağlanarak ağlama oluşur. Bu gözyaşı sayesinde gözde kayganlık oluşması sağlanır. Bazı durumlarda ve kişilerde bu salgılama oluşmaz ve göz kuruluğu ortaya çıkar.

Kuruyan gözde bazı tepkiler vererek bu durumu bildirir. Yanma, kaşıntı, batma, yapışkan salgı, dumandan ve rüzgardan etkilenme, kontak lenslere duyarlılık ve aşırı sulanma gibi nedenlerin oluşmasına etken olmaktadır. Kuru gözde aşırı sulanma normal değildir kayganlık oluşmadığı için ağrı yapar rahatsızlık oluşur.

Gözde kuruma; yaşlılık, menopoz sonrası kadınlarda ve her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Artrit hastalığında da kuru göz ve ağız kuruluğu olabilir. Kullanılan bazı ilaçlarda göz kuruluğuna neden olmaktadır.(kalp ilaçları, tansiyon ilaçları, idrar artırıcı ilaçlar, sinir ilaçları, uyku hapları ve ağrı kesiciler)

Kuru göz bazı testler yapılarak teşhis edilebilmektedir. Ayrıca gözyaşı ölçme testleri de yapılabilmektedir. Göz kapağının iç kısmına altına filtre kağıtlar konularak değişik şartlar sağlanarak test yapılır. Damla ile göze boya damlatılarak da renge göre ölçüm yapılabilmektedir.

Göz Kuruluğu Tedavisi

Göz kuruluğu tedavisi için 4 ayrı yöntem uygulanmaktadır.

Suni gözyaşları ile gözün kuruluğu tedavi edilerek göze kayganlık ve nem vermesi sağlanır.

Göz yüzeyinde aşırı derecede rahatsızlık verici durumların olması halinde uygulanan bandaj kontak lens kullanımı sağlanmasıdır. Bunun yanında gözyaşı yine kullanılır.

Gözün kendi oluşturduğu salgısının korunması sağlanarak, göz nemli tutulmaya çalışılır. Gözyaşı; gözden buruna bir kanal yardımıyla geçer bu kanal kapatılarak gözyaşı korunmaya alınmış olur. Ayrıca suni gözyaşının artırılmasına destek olur.

Çok ilerleyen ve bu yöntemlerle kuruluğun geçirilmemesi halinde cerrahi müdahale uygulanmaktadır.