Göz ardı edilmemesi gereken kulak enfeksiyonunun 6 belirtisi ve alınabilecek önlemler

Yetişkinlerde kulak enfeksiyonlarına bakteri veya virüsler neden olur. Soğuk algınlığı, grip veya alerji semptomları bazen enfeksiyona yol açabilir ve orta kulakta basınç değişiklikleriyle birlikte sıvı birikmesine neden olarak kulakta ağrı yapmaya başlayabilir. Kulak enfeksiyonunun bazı belirtileri vardır ve bunların önüne geçebilir ancak bazen durum ciddileşirse doktora gidilmesi gerekebilir. İşte, detaylar...