Serkan Damla: Gösterdiğimiz mücadele bize yakışmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Dirketörü Serkan Damla, şanssız bir gol yediklerini belirterek, "Maçın başında şansız bir gol yedik. Tecrübesiz ve genç bir ekip ile sahaya çıktık. Oyunun kontrolünü kaybettik. Bundan önceki maçlarda gösterdiğimiz mücadeleyi, topa sahip olmayı, temaslı oyunu maalesef bu maçta gösteremedik. Kısıtlı kadro olmasına karşı genç oyunculardan oluşan bir kadro kurduk. Kadromuzda alt yapıdan oyuncularımız vardı. Onlara da şans verdik. Gelişime açık oyuncularımız var. Bugün sahada gösterdiğimiz mücadele bize asla yakışmadı. Adana Demirspor camiasından özür diliyoruz. Mücadele gösteremedik. Bunları unutup bir an önce toparlanmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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