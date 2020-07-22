GOSB Teknopark’ın Teknoloji Transfer Ofisi Blink, Londra’da hizmete girdi. Ofisin, teknoloji alanındaki girişimcilere hem İngiltere hem de İngiltere üzerinden farklı ülkelerin kapılarını açmayı hedeflediği bildirildi.
Hizmete giren şirket hakkında bilgi veren Blink TTO Direktörü Tolga Bildirici, Blink UK Direktörü Kemal Sidar ve Blink UK’in Londra’daki danışmanlarından Cultural Chemistry şirketinin kurucusu Patti McCarthy, Londra ofisinin yapısı, hedefleri ve İngiltere’de iş yapma kültürünü anlattılar.
Bildirici, GOSB Teknopark ve Blink TTO UK hakkında bilgiler veren Bildirici, "2013 yılında GOSB Teknopark bünyesinde kurulan ve 2016 yılında BLINK ismini alan Teknoloji Transfer Ofisi, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini sağlayan tüm süreçleri yönetmekte, sanayinin ihtiyacını analiz ederek katma değer verimliliğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Blink UK ise başta Türk şirketleri olmak üzere tüm dünyadaki şirketlerin Birleşik Krallık pazarına erişimini en hızlı ve en etkili şekilde sağlamak üzere yola çıkmış, “Satış Danışmanlığı”, “Satış Operasyonu” ve "E-ticaret Yönetimi" konularında hizmet veren bir danışmanlık şirketidir. Blink UK müşterilerini aynı zamanda Birleşik Krallık’tan tüm dünya pazarlarına açmak için gerekli olan satış süreçlerini de yönetmektedir" dedi.
Blink UK Direktörü Kemal Sidar ise İngiltere yapılanmasındaki en büyük odağın, firmayı, pazarı, ürünü veya hizmeti inceleyip bir yol haritası çıkararak, ücretsiz analiz ile işe başlamak olduğunu vurguladı. Sidar, girişimcilerin İngiltere başta olmak üzere potansiyel bir pazar fırsatı yakalanan her ülke seçeneğinde, başlangıçta seçilen hizmet paketleri ile sınırlı kalmadan anahtar teslim satış, pazarlama ve iş birliği hizmeti alabileceğini belirtti.
Blink UK’in başlıca hizmetleri arasında, analiz, teşvik planlaması, pazar ve teknoloji araştırması, networking, strateji ve pazara sunum ile uluslararasılaşmanın yer aldığı kaydedildi.
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