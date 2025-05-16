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        Haberler Dünya Görüşmelerde Rusya ne talep etti? Ukrayna ne dedi? | Dış Haberler

        Görüşmelerde Rusya ne talep etti? Ukrayna ne dedi?

        Dünyanın gözünü çevirdiği İstanbul müzakereleri, tam 3 yıl 2 ay sonra gerçekleşti. Görüşmelerde Ruslar ne talep etti? Ukrayna ne dedi? Türkiye'nin rolü ne oldu? Tüm detaylar Sena Alkan'ın özel haberinde...

        Giriş: 16.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:05
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        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
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        Rusya ve Ukrayna, 3 yıl 2 ay sonra aynı adreste yeniden buluştu. U şeklinde bir masanın etrafında binlerce askerin ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitebileceği konuşuldu.

        Dünyanın gözünü çevirdiği İstanbul müzakerelerinde neler konuşulduğuna Habertürk ulaştı.

        RUSYA MASADA NELER İSTEDİ?

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Rusya dört maddeyle taleplerini sıraladı.

        Bu talepler; Ukrayna'da yabancı güç konuşlanmaması, Ukrayna'ya silah tedarikinin son bulması, Ukrayna topraklarından NATO unsurlarının ve Neo-Nazilerin çekilmesi oldu.

        RUS HEYETİNİN BAŞKANI MEDINSKY’DEN TARİH REFERANSLI GÖZDAĞI

        Ukrayna toplantıda "Ateşkessiz barış olmaz" mesajını verdi. Rusya ise kalıcı barış vurgusu yaptı. Rusya, Rusların çoğunlukta olduğu topraklardan Ukrayna'nın çekilmesini istedi.

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        Toplantıda dikkat çeken bir çıkış, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky'den geldi. Medinsky, Rusların olduğu toprakların Rusya'ya bırakılması talebini anlatırken, "Tarihte doğru zamanda doğru kararı alamadığı için daha çok toprak kaybeden ülkeler oldu." dedi.

        MASADA TÜRKİYE'NİN ROLÜ NE OLDU?

        Diplomatik kaynakları, Türkiye'nin üstlendiği rolü kolaylaştırıcılık olarak tanımladı. Toplantı esnasında konuların daha hızlı ilerleyebilmesi için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güven artırıcı adım atma konusunda tarafları teşvik etti.

        Önce 200-400 asker konuşuldu ama 1000 kişilik takasa Türkiye'nin teşviki ile gelindi. Çocuk, sivil ve asker olarak üç kategoride takas yapılacak. Takas konusunda Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, başkentinden teyit alması gerektiğini söylerken Medinsky yetkisinin olduğunu söyleyerek takasa onay verdi.

        Türkiye ikinci güven artırıcı adım olarak ateşkese dair vizyonlarının yazılmasını teşvik etti. Şimdi taraflar ateşkes modellerine dair görüşlerini iletecek.

        Görüşmeler umut veriyor mu sorusuna ilişkin diplomatik kaynaklar çok hızlı ilerleme beklenmediği yanıtını verdi. Putin ve Zelenski'nin de yakın zamanda yüz yüze gelmesi çok olası görülmüyor.

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