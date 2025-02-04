Şerif Gören'in görüntü yönetmeni de vefat etti
8 Aralık'ta hayatını kaybeden Şerif Gören'in birçok filmde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Sinan Güngör vefat etti
Türk sinemasının duayen yönetmenlerinden Şerif Gören, 22 Kasım 2024'te evindeki merdivenlerden düşerek başını çarpası sonucu kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edildi.
Şerif Gören, 8 Aralık'ta yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Gören'in birçok filminde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Sinan Güngör, hayatını kaybetti.
Şerif Gören ile Sinan Güngör, son olarak 2011 yapımı 'Ay Büyürken Uyumam'da birlikte çalıştı.