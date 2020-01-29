"Pek çok insan illüzyonun kandırmak olduğunu düşünüyor ama ben buna inanmıyorum" diyen makyaj sanatçısı, "Yanılsamayı hile değil, daha geniş bir kavram olarak görüyorum. Bence orijinal biçiminden biraz daha farklı görünen herhangi bir şey yanılsama olabilir veya sizi içinde yaşadığınız yanılsamadan çıkarabilir" diyor.