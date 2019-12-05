05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Görünmeyen Misafir oyuncuları kimler? Görünmeyen Misafir konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Görünmeyen Misafir, (Contratiempo) Bir genç iş adamının nasıl cinayet şüphelisi haline geldiğini konu alıyor. Film bir İspanyol yapımıdır.
GÖRÜNMEYEN MİSAFİR OYUNCULARI KİMLER?
Mario Casas
Bárbara Lennie
Iñigo Gastesi
Francesc Orella
Blanca Martínez
José Coronado
Ana Wagener
Manel Dueso
San Yélamos
David Selvas
Paco Tous
GÖRÜNMEYEN MİSAFİR KONUSU NEDİR?
Adrian Doria kariyerinde hızla yükselen bir iş adamıdır. Evli bir adam olan Adrian, fotoğrafçı olan sevgilisi Laura’yı öldürmekle suçlanmaktadır. Adrian, kendisine güvenilir bir savunma yaratmak için tanık hazırlama ve adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır. Adrian, Virgina’ya yaşanan olayları en başından anlatmaya başlar. Fakat Virginia hikayede bazı tutarsızlıklar fark eder ve onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar.
GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİ HAKKINDA YORUMLAR
Görünmeyen Misafir, (Contratiempo) filmini vizyondayken izleme fırsatı bulan sinema severler film ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte, o yorumlardan bazıları...
Böyle bir film olamaz. Kurgu, senaryo efsane idi. Sonundaki şok etkisi bir gün geçmiyor. Ne filmdi ama...
vay bee ne filmdi ama.. muhteşem bir film.. ispanyol filmleri gizem ve ters köşe yapma konusunda gerçekten çok çok başarılı.. harika bir filmdi
Karmaşık bir hikayeyi doğru ve net bir şekilde bizlere gösteriyor yönetmen. Senaristliğini ve yönetmenliğini yapan oriol paulo ilk filminde de olduğu gibi(ceset),filmlerinde ters köşe yapıyor. kısaca süper.
Cok iyi bir film kesinlikle herkes izlemeli. Ben normalde polisiye filmlerini pek tercih etmiyorum ama bu cok iyiydi. cok iyi kurgu cok iyi oyunculuklar vs vs vs kisaca Tereddutsuz izleyin.
Mükemmel bir gizem-gerilim filmi. Şu ana kadar izlediğim en iyi filmlerden birisi arkadaşlar. Gerçekten oyunculuk ve senaryo açısından baş yapıtlar listesine girebilir. Şiddetle tavsiye ediyorum. 10/10
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