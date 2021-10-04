Görümce oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın senaryosunu kendi yazdığı ilk film olan Görümce hakkında detaylar haberimizde...
GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...
Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan komedi yapımı Görümce'nin başrollerini yerli komedinin sevilen yüzü Gupse Özay ve ekranların yeni keşiflerinden Eda Ece üstleniyor. BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kocan Kadar Konuş, Patron Mutlu Son İstiyor gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Kıvanç Baruönü otururken, filmin senaryosu ise Özay'a ait.
GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gupse Özay
Buğra Gülsoy
Eda Ece
Zeynep Kankonde
Danilo Zanna
Dilşah Demir
İnci Pars
Özlem Öçalmaz
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