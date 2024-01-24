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        Haberler Sağlık Görme problemleri okul çağındaki çocukların yüzde 30'unu etkiliyor

        Görme problemleri okul çağındaki çocukların yüzde 30'unu etkiliyor

        Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, çocuklardaki görme sorunlarının okul başarısını olumsuz etkilediğini ve ileride akademik, sosyal ve günlük yaşamda pek çok problemle karşılaşılmasına sebep olabileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:52
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        Görme problemleri çocukların yüzde 30'unu etkiliyor
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        Yoğun geçen birinci eğitim dönemi boyunca fiziksel ve mental açıdan yorulan çocukların, yarıyıl tatilinde iyi bir dinlenme süreci geçirmesi önemli olduğunu ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Tatil dönemi, çocukların yaşadığı görme problemlerinin çözümü için de önemli bir zaman dilimi. Tedavi edilmeyen görme bozukluklarının; çocukların öğrenme kabiliyeti, derslere uyum ve kişilik gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Ailelerin, çocuklarının eğitim hayatındaki başarısı için bu konuda önlem alıp gerekli tetkikleri yaptırması gerekiyor. Görme problemleri, okul öncesi çocukların yüzde 5-10'unu, okul çağındaki çocukların ise yüzde 20-30'unu etkiliyor. Bir çocuğun derslerinde başarısız olmasının sebebi, öğrenme kabiliyetinin yetersizliğinden değil, görme bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bu sebeple, okula başlamadan önce ve okul süresince çocuklara düzenli göz muayenesi yapılması gerekiyor” diye konuştu.

        "OKUL BAŞARISINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

        Çocuklarda en çok göz kayması, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, miyop, hipermetropi, şaşılık, astigmatizma ve konjonktivit görüldüğünü söyleyen Op. Dr. İpçioğlu, “Erken teşhis konulmazsa çocuğun tahtayı yeterince iyi görememesi, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, bir gözünü daha öne alarak kitaba bakması, televizyonu yakından seyretmesi, gözlerde sulanma ve ödevlerini yaparken zorlanması gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu da okul başarısını olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

        "ÖNLEM ALINMAZSA GÖZDE TEMBELLİK BAŞLIYOR"

        Çocuğunun görme bozukluğunun farkında olmayan ailelerin, derslerdeki düşük başarı oranını öğrenme yeteneklerine bağladığının altını çizen İpçioğlu, “Öğrenme kabiliyetinde eksiklik olmayan çocuklar, iyi göremedikleri için derslerinden geri kalabiliyor. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini daha ciddi oranda etkiliyor. Çocuk göz sağlığı için 6 ayda bir düzenli kontrol yapılması önemli. Erken konulan teşhis ile tedavi süreci de kolayca atlatılabiliyor” şeklinde bilgi verdi.

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