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        Haberler Gündem Eğitim Görme engelli Burcu öğretmen zorlukları aşarak hayalindeki mesleğe ulaştı

        Görme engelli Burcu öğretmen zorlukları aşarak hayalindeki mesleğe ulaştı

        İzmir'deki bir anaokuluna bu yıl atanan 27 yaşındaki görme engelli rehberlik öğretmeni Burcu Salman, minik öğrencilerini geleceğe hazırlamak için mesai harcıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:27
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          Karaman'da dünyaya gelen Salman, doğduğu köyde engelli okulu bulunmaması nedeniyle eğitime 10 yaşında, Ayrancı İlçesi Halk Eğitim Merkezi'nde başlayabildi.

        • 2

          Halk eğitim merkezinde kabartma yazı eğitimine katılan Salman, öğretmenlerinin yönlendirmesi ve ailesinin çabasıyla Konya'da görme engelliler okuluna kayıt yaptırdı.

        • 3

          Lise eğitimini tamamladıktan sonra e-KPSS ve üniversite sınavlarına giren Salman, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü kazandı.

        • 4

          Üniversiteye memur olarak da atan Salman, hem çalıştı hem eğitimini sürdürdü.

        • 5

          Evlenip kızını kucağına alan Burcu Salman, eylül ayında İzmir'in Balçova ilçesindeki Mehlika Emir Altay Anaokuluna atanarak hayalindeki mesleği yapmaya başladı.

        • 6

          "Çizdikleri resimleri anlatmalarını istiyorum"

          Burcu öğretmen, AA muhabirine, öğretmenliğin heyecan verici bir meslek olduğunu, çocuklara bir şeyler katabilmenin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

        • 7

          Öğrencilerle güzel vakit geçirdiğini ifade eden Salman, "Sohbetlerle onların sorunlarına çözüm arıyoruz birlikte. Oyun aracılığıyla olsun, resimler aracılığıyla olsun... Öğrencilerimden resimler çizmesini istiyorum. Hem onların kendilerini ifade etme yetenekleri güçlensin hem de ben de çizdikleri resim hakkında bilgi sahibi olayım, çizdikleri resimleri bana anlatmalarını istiyorum ve gerçekten çok da güzel anlatıyorlar. Hangi renkleri kullandılar, neden öyle çizdiler gibi. Çok da verimli süreçler geçiriyoruz bu anlamda." ifadelerini kullandı.

        • 8

          "Çocuğunuzdan utanmayın"

          Eskiden engellilerin daha zor bir hayat yaşadığını, özellikle eğitim konusunda imkanların genişlediğini dile getiren Salman, Braille alfabeli kitaplardan oluşan kütüphaneler ve sesli kitapların sayısının hızla arttığını söyledi.

        • 9

          Görme engelliler için ailelerinin bakış açısının çok önemli olduğuna işaret eden Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

          "Aileleri engelli çocuklarından kesinlikle utanmasınlar. Onların bir şey yapamayacağını düşünmesinler. Onlara güvensinler, inansınlar çünkü hayatta kendilerine inanmayan çok insanla karşılaşacaklar. Bunlardan birinin aileleri olması gerçekten o çocuklar için hayata 1-0 geride başlamak demek. O anlamda ailenin onlara inanması, güvenmesi, arkasında durması, yenilikleri takip etmesi çok değerli."

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          Salman, günlük rutininin diğer annelerden çok farklı olmadığını, karşılaştığı sorunlara pratik çözümler ürettiğini de sözlerine ekledi.

        • 11

          Okul Müdürü İrfan Zaman da Burcu öğretmenin bu yıl aralarına katıldığını ve kısa sürede öğrencilerle kaynaştığını belirterek, "Velilerle, öğrencilerle ve öğretmen arkadaşlarımıza çok güzel iletişim kurdu, biz onu tanımaktan, onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum." dedi.

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