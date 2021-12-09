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Görkem Sevindik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Görkem Sevindik: Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız dünyaevine giren ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Bebeğinin fotoğrafını ilk kez yayınlayan ünlü oyuncu, "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır" dedi

09.12.2021 - 08:55 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Ramo", "Söz" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi birçok projede rol alan Görkem Sevindik'in (35) geçtiğimiz sene pandemi döneminde gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, sevgilisi Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdiği öğrenilmişti.

    Her fırsatta basın mensuplarından kaçan sevgilisi Kübra Siyahdemir ile evlendiğini gizleyen Sevindik, sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

  • İLK KEZ PAYLAŞTI!

    Geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu da yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Sevindik, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

    Bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır." ifadelerini kullandı. Görkem Sevindik'in gönderisi yaklaşık 55 bin beğeni alırken, kullanıcılar ünlü ismin paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

  • "ÇOK ŞANSLIYIM"

    Görkem Sevindik, daha önce, "Her zaman çok sade, herkesin çok rahat edeceği, gönlümüzce eğleneceğimiz, yeşillikler içinde bir düğün istedim. Kübra'yla bu konuda hemfikir olduğumuz için şanslıyım." demişti.

  • "BABA OLMAK EMİNİM ÇOK ÖZEL BİR DUYGUDUR"

    Ayrıca Sevindik, "Baba olmayı çok istiyorum ve isteyen herkese nasip olmasını dilerim. Ebeveyn olmak eminim çok özel bir duygudur. Çok klişe olabilir ama net olarak fikrim bu; sevgiyle büyümüş çocuklar ileride sağlıklı bireyler oluyor." açıklamasını yapmıştı.

  • Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

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