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        Haberler Gündem Güncel Gördüğü rüya sonrası kendi mezarını yaptırdı: "Kalk burada ne yatıyorsun" | Son dakika haberleri

        Gördüğü rüya sonrası kendi mezarını yaptırdı: "Kalk burada ne yatıyorsun"

        Düzce'de yaşayan 84 yaşındaki Adem Karagülle, gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı. Karagülle, "Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:44
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          Düzce'nin Çamköy Mahallesi’nde yaşayan Adem Karagülle, emekli olduktan sonra yaşadığı evin bahçesindeki ağaca ahşap kulübe inşa etmek için çalışmalara başladı.

        • 2

          Karagülle, 30 metre yüksekliğindeki ağaca, günler süren çalışmayla ahşap kulübe inşa ederken, evden yemekleri oraya ulaştırabilmek için teleferik sistemi kurdu.

          Merdivenle ağaç kulübeye tırmanan Karagülle burada hem vakit geçirip hem de ibadetlerini yapıyor.

        • 3

          Karagülle, ayrıca her gün evinin bahçesindeki spor aletlerinde düzenli olarak egzersiz yapıyor.

          Çam ağacındaki ahşap kulübeyi 2020’de yaptığını belirten Karagülle, "İnşaat malzemelerini çıkartmak biraz zor oldu ama başardım. Ağaçta olduğum için en büyük misafirim kuşlar, onlar beni yalnız bırakmıyor. Kulübeye çıkabilmem için spor yapmam şart. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum" dedi.

        • 4

          Adem Karagülle, ayrıca gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı.

        • 5

          Kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdığını söyleyen Karagülle, "Mezar taşını bir gece gördüğüm rüyanın ardından yaptırdım. Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım" ifadelerini kullandı.

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