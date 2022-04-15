Şehrin eğlence vahası KüçükÇiftlik Park, uzun bir aradan sonra güzel günlere dönüşümüzü 7 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek “Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar” ile müjdeliyor! Sahnede Goran Bregoviç Wedding & Funeral Band, Shantel, BaBa ZuLa ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası’nın olacağı festivalde İstanbullular gün boyu dans edecek.

Festivalde gün boyu sürecek müziğin yanı sıra dev panayır ortamında enfes mangal lezzetleriyle bir şölen yaşanacak. URU organizasyonuyla 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek “Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul'da Bahar”ın biletleri Biletix’te!