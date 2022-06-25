Goole tarafından doodle yapılan Anne Frank kimdir, mesleği ne, neden, nasıl ve kaç yaşında öldü?

Yazarlık hayatına günlük yazarak başlayan Anne Frank kısacık yaşamına birçok anı sığdırarak anılarını kitaplaştırmıştır. Kendisi konu alan birçok kitap, tiyatro oyunu ve film bulunmaktadır. Frankfurt, Almanya'da doğan Anne Frank Google tarafından doodle yapılarak tekrardan anılmış oldu. Peki Anne Frank kimdir, mesleği ne, neden, nasıl, kaç yaşında öldü? İşte Anne Frank biyografisi...

ANNE FRANK KİMDİR?

Annelies Marie "Anne" 12 Haziran 1929 - Şubat/Mart 1945) Yahudi kökenli Alman-Hollandalı günlük yazarıdır. II. Dünya Savaşı sebebiyle 1942'den 1944'te kadar işgal altındaki Hollanda'daki yaşamını yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Hatıra Defteri adıyla basılmıştır. Frank bu sebeple Holokost'un en bilinen mağdurlarından biridir. Kendisi konu alan birçok kitap, tiyatro oyunu ve film bulunmaktadır.

Naziler'in Almanya'yı kontrol altına almasıyla dört buçuk yaşındayken ailesiyle birlikte, hayatının çoğunu geçireceği Amsterdam'da yaşadı. Alman vatandaşı olarak doğdu, 1941'de vatandaşlığını kaybetti. Mayıs 1940'ta Almanların Hollanda işgaliyle Amsterdam'da kaldı. Temmuz 1942'de ailesiyle birlikte evdeki kütüphanenin arkasında gizli bir odaya saklandı. Bu zamandan Ağustos 1944'te ailenin Gestapo tarafından tutuklanmasına kadar geçen sürede, doğum günü hediyesi olan günlüğüne düzenli olarak yaşadıklarını yazdı. Aile tutuklanınca Nazi toplama kamplarına gönderildi. Ekim veya Kasım 1944'te ablası Margot ile Auschwitz'ten Bergen-Belsen toplama kampına gönderildiler. Birkaç ay sonra burada muhtemelen tifüsten yaşamlarını yitirdiler.

Kızıl Haç ölümlerini Mart olarak tespit etmiş ve resmi ölüm tarihi 31 Mart olarak belirlemişti ancak 2015'te Anne Frank'in Evi'nde yapılan araştırmalar Şubat'ta ölmüş olmalarının daha muhtemel olduğunu duyurmuştur.

Babası Otto Frank ailenin savaştan kurtulan tek üyesi olarak Amsterdam'a döndüğünde kızının günlüğünün sekreteri Miep Gies tarafından muhafaza edildiği öğrenir ve 1947'de günlüğü yayımlatır. Günlük 1952'de The Diary of a Young Girl (Bir Genç Kızın Günlüğü) adıyla İngilizceye çevrildi, günümüzde 70'in üzerinde farklı dilde yayımlanmıştır.