Türkiye’de 15. yılını kutluyor

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ABD'li internet devi Google, Türkiye’de 15. yaşını kutluyor. Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantı ile şirket Türkiye’deki 15 yılının değerlendirmesini paylaştı. Toplantıda Google Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sırma Süren, Google Türkiye Kamu İşleri Müdürleri Erkan Kaptan ve Zeynep Güven de şirketin Türkiye’de bugüne kadar Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar, gençlere yönelik uygulamalar, pandemi süresince KOBİ’lerin dijitalleşmesi için geliştirdiği projeler, sanata destekleri hakkında bilgiler verdi.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google’ın Türkiye’ye bugüne kadar verdiği ekonomik katkıları şu sözlerle ifade etti:

“Google Türkiye olarak Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı sağlayarak dünyanın içinde bulunduğu dijital dönüşüm rüzgarında ülkemizin de yerini almasına destek oluyoruz. Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş, YouTube, Google Haritalar, Google Benim İşletmem, G Suite, Google Bulut Platformu, Android, Google Play ve diğer Google uygulama ve inisiyatiflerinden oluşan Google tarafından desteklenen Türkiye’deki dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılında bu payın yüzde 4.7 seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz. Bugüne kadar toplam 1.4 milyon kişilik istihdam yaratan bu dijital ekosistemin Türkiye ekonomisine katkısının 5 yıl içinde 2 kattan daha fazla artacağını düşünüyoruz.”

Teknolojiye erişimi özgürleştirerek yerel oyuncuların global pazara taşınmasına olanak sağlayan Android ekosisteminin de Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağladığına, bu ekosistem ile de 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek olduklarını ifade eden Keteloğlu, Android’in Türkiye ekonomisine katkısının 2023 yılında 193 milyar TL’ye ulaşarak gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2.7’sini oluşturacağını öngördüklerini kaydetti.

GOOGLE TÜRKİYE'DE HANGİ PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİ?

Toplantıda Google’ın Türkiye’de işletmelerden öğrenci ve öğretmenlere, girişimcilerden esnaf ve KOBİ’lere toplumun birçok farklı kesimine yönelik olarak geliştirdiği ürün ve proje hakkında bilgi verildi. Google Türkiye’nin bu kapsamda verdiğini bilgiler şunlar oldu:

- Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar programı kapsamında KOBİ’ler, dijital araçlar, yetenekler, kamu kurumlarına sağlanan reklam kredileri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na yapılan 500 bin dolar hibe ve 3 milyon dolar krediden oluşan toplam 12 milyon dolar değerinde finansal katkı ile desteklendi.

- Google Dijital Türkiye Platformu ile 1.5 milyon birey ve esnafa dijitalleşme yolculuklarını hızlandıracak ücretsiz çözüm olanağı sunuldu. Turizm sektörünün dijitalleşmesine destek olmak amacıyla da Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) iş birliği ile binlerce turizm işletmesi ve çalışanına dijital dönüşüm için gerekli beceri ve içgörüler kazandırıldı.

- Teknoloji sektörüne özel nitelikli iş gücü yetiştirerek Türkiye’nin dijital oyun ve uygulama ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak için geliştirilen Google Oyun ve Uygulama Akademisi’nin ilk yılında 2 bin genç mezun oldu.

- Yeni garaj hikayelerinin çıkmasını teşvik etmek ve iyi fikri olan uygulama geliştiricilerini desteklemek için kurulan Google Geliştirici Toplulukları (GDG) 35 farklı ilde 90 farklı üniversiteden 110 bin geliştiriciyi profesyonel geliştirici toplulukları ile buluşturdu.

- Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen “Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı” kapsamında bugüne kadar 1 milyon öğretmen “Disiplinlerarası Öğretimde Bilgi İşlemsel Düşünme” konusunda rehber kaynaklara ulaştı. Ayrıca Türkiye genelinde 5 milyon öğrenci, Google sayesinde her akademik yılda temel kodlama ve dijital güvenlik konularında eğitime erişim imkanı sunuldu.

- Çocuklara internette paylaşım yaparken dikkat etmeleri gereken noktaları anlatmak ve çevrim içi dünyada var olan tuzaklar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile hayata geçirilen “İnternot Olmaya Var Mısın?” programı ile de bugüne kadar toplam 1.3 milyon kişiye ulaşıldı.

ANITKABİR GOOGLE STREET VIEW'DA

- Google, son olarak 275 bin dolarlık Google.org hibesi ile pandemi döneminde zor günlerden geçen sahne emekçilerinin dijital yetenekler kazanarak izleyicileriyle alternatif platformlarda buluşmalarına yardımcı olmayı hedefleyen Sahne 2.0 projesine finansal destek sağladı. Sahne 2.0 ile yüzde 60’ı kadın olmak üzere 8 binin üzerinde sahne emekçisine ulaşılması hedefleniyor.

- Google, ayrıca Google Arts & Culture ve Google Street View ile Türkiye’nin yüzyıllık kültür mirasını teknolojinin sağladığı araçlarla dünya ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kullanıcılar aralarında Sakıp Sabancı Müzesi, Masumiyet Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Modern ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi Türkiye’den 11 müzeyi, oradaymış gibi gezebiliyor. Google Street View teknolojisi ile Türkiye’nin önemli değerleri Anıtkabir ve Çanakkale Şehitlikleri de kapılarını sanal olarak tüm dünyaya açtı.

Mart 2020 tarihli Google Ürün ve Hizmetlerinin Türkiye’deki Ekonomik Faaliyete Etkisi raporuna göre rakamlarla Google’ın Türkiye’ye 15 yıllık katkısı şu şekilde oluştu:

- Google’ın Türkiye’de gelişimine katkıda bulunduğu dijital ekosistem, bugüne kadar toplamda 1.4 milyon kişilik istihdam yarattı.

- Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılında bu payın yüzde 4.7 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

- Google Türkiye, toplamda 143.9 milyar TL’lik ekonomik faaliyetin yaratıldığı bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlıyor.

- Ekosistemin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının 5 sene içinde 2 kattan daha fazla artacağı öngörülüyor.

- Teknolojiye erişimi özgürleştirerek yerel oyuncuların global pazara taşınmasına olanak tanıyan Android ekosistemi de, Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağlıyor, 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek oluyor.

- Android’in 2018’de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2.3’ünü oluşturan Türkiye ekonomisine katkısının, 2023’te 193 milyar TL’ye ulaşacağı ve gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2.7’sini oluşturacağı öngörülüyor.