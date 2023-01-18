GİZLİLİK VE MAHREMİYET GİDEREK GÜÇLENDİ
Almanya yaşadığı rejim travmaları nedeniyle mahremiyet tanımını giderek güçlendirdi.
-1970 yılında bir Almanya eyaleti dünyadaki ilk veri koruma yasasını çıkardı.
-1979’da Batı Almanya temel amacı kişisel bilgilerin dokunulmazlığını korumak için veri koruma yasasının temelini attı.
-1980’lerde halk, hükumetin bireylerin özeline girecek kadar ayrıntılı bir nüfus sayımı planı üzerinde dava talebinde bulundu ve hükumete açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Alman vatandaşlarının herhangi bir devlet kurumu veya kuruluşuyla herhangi bir kişisel bilginin paylaşımını engelledi.
-Mart 2010’da, Alman Federal Anayasa Mahkemesi, vatandaşların telefon ve e-posta verilerini altı aya kadar saklamasına izin veren yasayı, kişisel gizlilik haklarına “ağır bir müdahele” görerek bozdu.