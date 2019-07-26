26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google’ın çatı şirketi Alphabet, 25 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurması, şirketin hisselerini uçurdu. 2019 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları duyuran Alphabet, Nisan-Haziran 2019 döneminde gelirlerinin yüzde 19 artışla 38.9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Google’ın geçen 3 aylık dönemdeki net kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla arttı. 2018 yılının ikinci çeyreğinde 3.2 milyar dolar olan şirketin net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 211 artışla 9.9 milyar doları aştı.
Bu yılın ilk yarısı itibariyle bakıldığında ise Google’ın gelirleri 63.8 milyar dolardan 75.3 milyar dolara, net kârı ise 12.6 milyar dolardan 15.6 milyar dolara yükseldi.
GÜNLÜK KÂRI 92 MİLYON DOLAR!
2019 yılının ilk yarısında elde edilen sonuçlara göre Google’ın bu yıl günlük ortalama geliri 418 milyon doları geçerken, günlük ortalama net kârı ise 92 milyon doları aştı.
Sonuçları değerlendiren Google’ın CEO’su Sundar Pichai, Google Arama, Haritalar ve Asistan gibi temel ürünlerinin yanısıra yapay zeka, bulut alanındaki ürün ve yeniliklerinin büyümelerinin körüklediğini ifade etti.
|(Milyon Dolar)
|2018 - 2Ç
|2019 - 2Ç
|Değişim (Çeyrek)
|2018 - İlk 6 Ay
|2019 - İlk 6 Ay
|Değişim (İlk Yarı)
|Toplam Gelir
|32657
|38944
|19.3%
|63803
|75283
|18.0%
|Net Kâr
|3195
|9947
|211.3%
|12596
|16604
|31.8%
Analistlerin beklentilerini aşan bu sonuçlara ek olarak Google’ın 25 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurması, Nasdaq Endeksi'nde işlem gören Alphabet’in hisselerini uçuşa geçirdi. New York Borsası’nda kapanış sonrası işlemlerde Google’ın hisse fiyatı yüzde 8’den fazla yükseldi.
Şirketin hisse fiyatı 1132 dolardan 1226 dolara kadar çıkarken, Google’ın piyasa değeri de 65 milyar dolarlık artışla 787 milyar dolar seviyesinden 852 milyar dolara ulaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!