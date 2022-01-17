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İnterdet devi Google, İngiltere’nin başkent Londra’da şu anda kiracı olarak bulunduğu binayı 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Şirketin 2011 yılında taşındığı Central Saint Giles’teki ofisini satın alacağını açıklayan Google, satın alma işleminin ardından İngiltere’deki ofisini yenileyeceğini duyurdu. Londra’da Covent Garden’da bulunan Google’ın ofisinde şu anda 6 bin 400 kişi çalışıyor. Şirket, satın alma ve yenileme operasyonundan sonra Central Saint Giles’teki ofiste 10 bin kişinin çalışacağını açıkladı.

Renkli dış cephesiyle dikkat çeken binada, 38 bin metrekare çalışma alanıyla birlikte restoran, kafe ve de 100'den fazla konut yer alıyor.

Binayı yüz yüze ekip çalışmasının yanısıra hibrit çalışma için de tekrar dizayn edecek olan Google, yeni tadilatta ayrıca temiz havada çalışmayı sağlamak için açık havada kapalı çalışma alanlarına da sahip olacağını duyurdu.

OFİSE DÖNÜŞÜ ERTELEMİŞTİ

Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan çalışma kararını Omicron varyantı ile birlikte tekrar uzatan Google, bu ayın sonunda hibrit çalışma modeline geçmeye hazırlanıyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in CFO'su Ruth Porat, "Yaklaşık 20 yıldır İngiltere'de faaliyet gösterme ayrıcalığına sahibiz ve Central Saint Giles’teki satın almamız, ülkenin büyümesine ve başarısına olan bağlılığımızı yansıtıyor" derken; İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise "Google'ın istihdama yaptığı bu yatırım, İngiltere'de dünyanın önde gelen bir teknoloji merkezi olarak büyük bir güvenoyu" dedi.