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Google İmamoğlu'nu 'Eski Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak tanımladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Google arama motoru tarafından 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak gösterildi. Yerel mahkemedeki hakaret davası sonucu henüz kesinleşmemiş bir ceza alan İmamoğlu, kararı eleştiren bir paylaşım yaptı.

Giriş: 20.12.2022 - 00:26 | Güncelleme: ABONE OL
Google İmamoğlu'nu 'Eski Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak tanımladı
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı almasının ardından Google arama motoru İBB Başkanı'nı 'eskitti'.

İmamoğlu, yerel mahkemenin kararının nihai olmadığı ve İstinaf ile Yargıtay sürecinin devam ettiği halde kendisi için 'Eski Belediye Başkanı' tanımını yapan Google'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu, adının Google'da aratıldığı ve eski ibaresinin altının çizildiği bir ekran görüntüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde sarf ettiği 'I speech kürsü' cümlesiyle paylaştı.

İBB Başkanı, Yargıtay'ın cezayı onaması halinde siyasi yasaklı olacak.

Fotoğraf: DHA

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