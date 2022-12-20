HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı almasının ardından Google arama motoru İBB Başkanı'nı 'eskitti'.

İmamoğlu, yerel mahkemenin kararının nihai olmadığı ve İstinaf ile Yargıtay sürecinin devam ettiği halde kendisi için 'Eski Belediye Başkanı' tanımını yapan Google'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu, adının Google'da aratıldığı ve eski ibaresinin altının çizildiği bir ekran görüntüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde sarf ettiği 'I speech kürsü' cümlesiyle paylaştı.

İBB Başkanı, Yargıtay'ın cezayı onaması halinde siyasi yasaklı olacak.

Fotoğraf: DHA