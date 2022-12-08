Google'da 2022'de dünyada ve Türkiye'de en çok neler arandı?

Google, her yıl sonunda düzenli olarak açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarını paylaştı. Şirket 2022'de dünyada en çok "Wordle" oyununun, Türkiye'de ise "Dolar/TL"nin arandığını açıkladı.
Google'a göre dünyada 2022'de en çok arananlar şöyle sıralandı:
Wordle
Hindistan-İngiltere
Ukrayna
Kraliçe Elizabeth
Hindistan-Güney Afrika
Dünyada en çok arananlar
New York'ta yaşayan Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen Worlde oyunu bu yıl Google'da en çok aranan kelime oldu.
2021'den itibaren bilinen oyun Şubat 2022'de Amerikan New York Times gazetesi tarafından milyonlarca dolara satıldıktan sonra iyice popülerleşti.
Arama listesinde Hindistan-İngiltere'nin ikinci, Hindistan-Güney Afrika'nın beşinci sırada olmasının nedeni ise 10 Kasım'da T20 Kriket Dünya Kupası'nda oynanan maçlar.
Ukrayna savaşı ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, bu yıl Google haber aramalarında ilk sıradaydı.
Bunları takip eden haberler, bu yıl ABD, Brezilya ve Filipinler'de yapılan genel seçimler ve Monkeypox (maymun çiçeği virüsü) ile ilgiliydi.
Haziran'da büyük bir ilgiyle takip edilen, Amerikalı aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasının ardından dünyada en çok aranan kişiler listesinde birinci sırada Johnny Depp, üçüncü sırada ise Amber Heard yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dördüncü sırada.
En çok aranan sporcular listesinde ilk üç sırada tenisçiler Novak Djokovic, Rafael Nadalmore ve Serena Williams bulunuyor.
Google'da yapılan aramalara göre dünyada en popüler beş dizi, Euphoria, House of the Dragon, Moon Knight, The Watcher ve Inventing Anna oldu.
Süper kahraman filmleri 2022'de en çok izlenen filmler listelerinde üst sıralarda yer alamadı ve Martin Scorsese ve Quentin Tarantino gibi ünlü yönetmenler tarafından eleştirildi. Ancak Google aramalarında oldukça popülerlerdi.
Google'da en çok aranan filmler, Thor: Love and Thunder (Aşk ve Gök Gürültüsü), Black Adam, Top Gun: Maverick, The Batman, Encanto oldu.
Türkiye'de en çok arananlar
Google'a göre Türkiye'de 2022'de en çok aranan ilk 5 kelime şu şekilde sıralanıyor:
Dolar/TL
Bayram tatili kaç gün?
ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)
Bergen
Kedi
Futbolcuların ağırlıklı olduğu, en çok aranan ilk beş isim ise şunlardı:
Icardi
Ece Erkmen
Şinasi Yüzbaşıoğlu
Mertens
Joao Pedro
Google'da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi de şu şekilde sıralandı:
Yalı Çapkını
Duy Beni
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Tozlu Yaka
Erşan Kuneri
Rüyada, Ben Neden...?, Nasıl olunur?
Türkiye'de öne çıkan aramalar arasında "Rüyada", "Ben Neden...?" ve "Nasıl olunur?" başlıklı aramalar da bulunuyor.
Google'da yapılan ve "Rüyada" diye başlayan ilk beş arama şu şekilde sıralandı:
Rüyada deprem olması
Rüyada erkek bebek doğurmak
Rüyada yazın kar yağdığını görmek
Rüyada teyze kızı görmek
Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir
'"Ben Neden...?" araması ise şu şekilde sıralandı:
Ben neden sevilmiyorum
Ben neden bu kadar çirkinim
Ben neden doğdum
Ben neden dışlanıyorum
Ben neden eziğim
Son olarak da "Nasıl olunur?" araması sıralaması şöyle:
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Google'da 2022'de dünyada ve Türkiye'de en çok neler arandı?/google-da-2022-de-dunyada-ve-turkiye-de-en-cok-neler-arandi-3545664
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