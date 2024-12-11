Dünyanın en büyük arama motoru Google, her sene yıl boyunca en çok arananlar listesini kamuoyu ile paylaşıyor. 2024 yılının Google arama trendleri de açıklandı. Böylece 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeler ve konular kategori kategori belli oldu. Türkiye’nin 2024 Arama Trendleri kapsamında kullanıcıların internette en çok merak ettiği ünlü isimler listelendi. Peki, 2024'te Google'da en çok hangi oyuncular arandı? İşte 2024'te en çok aranan 10 oyuncu....