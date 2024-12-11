Google 2024 arama trendleri açıklandı! İşte 2024 yılında Google'da en çok aranan oyuncular
Google 2024 arama trendleri açıklandı. Dünyanın en büyük arama motoru Google, bu yıl boyunca Türkiye'de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak paylaştı. Türkiye'nin 2024 Arama Trendleri listesi ile bu yıl kullanıcıların sanat dünyasında en çok aradığı kelimeler belli oldu. Peki, 2024 yılında Google'da en çok aranan oyuncular hangileri, ilk sırada kim var? İşte, Google'da en çok aranan 10 oyuncu...
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Dünyanın en büyük arama motoru Google, her sene yıl boyunca en çok arananlar listesini kamuoyu ile paylaşıyor. 2024 yılının Google arama trendleri de açıklandı. Böylece 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeler ve konular kategori kategori belli oldu. Türkiye’nin 2024 Arama Trendleri kapsamında kullanıcıların internette en çok merak ettiği ünlü isimler listelendi. Peki, 2024'te Google'da en çok hangi oyuncular arandı? İşte 2024'te en çok aranan 10 oyuncu....
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1. HAZAR ERGÜÇLÜ
2024 yılında en çok aranan oyuncu Hazar Ergüçlü oldu.
Kanal D'de yayınlanan 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, bu yıl Google'da en çok aranan oyuncu olarak zirveyi kaptı.
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2. GAMZE ÖZÇELİK
Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile evlenmişti.
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3. KADİR İNANIR
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır, en çok aranan oyuncular listesinde üçüncü sırada yer aldı.
75 yaşındaki Kadir İnanır geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. İnanır'ın tedavisi devam ediyor.
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ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
Erdal Beşikçioğlu 4 Nisan'da mazbatasını alarak Etimesgut Belediye Başkanı olarak görevine başlamıştı.
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5. DEMET EVGAR
Geçtiğimiz gün töreni yapılan Altın Kelebek'te en iyi kadın oyuncu ödülü alan Demet Evgar bu yıl en çok aranan oyuncular listesinde beşinci sırada.
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6. YILMAZ ERDOĞAN
Altın Kelebek'te en iyi dizi ödülünü alan İnci Taneleri'ni yazan ve oynayan Yılmaz Erdoğan altıncı sırada listede yer aldı.
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7. URAZ KAYGILAROĞLU
Uraz Kaygılaroğlu, eski sevgilisi Sayna Soleimanpour’ın sergisi için elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar verdiği için tepki çekmişti.
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8. SETTAR TANRIÖĞEN
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmıştı.
Bilinç bulanıklığı şikayetiyle 26 Ocak'ta hastaneye giden ve yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması geçirdiği belirlenen Settar Tanrıöğen, 1.5 aylık süreçte 3 kez masasına yatmıştı.
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9. ALİ BURAK CEYLAN
'Kalp Atışı' ve 'Kara Sevda' gibi yapımlarda yer alan oyuncu ve yapımcı Ali Burak Ceylan'ın cüzdanını bulan depremzede öğretmen Muhammed Irmak'ın ailesine yardım eli uzattığı ortaya çıkmıştı.
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10. SERKAN KESKİN
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral ile dünyaevine girdi.