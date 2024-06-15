Goodyear Türkiye'den üretime geçici ara

Goodyear Türkiye'den üretime 'stok' arası
Goodyear Türkiye, üretime geçici olarak ara verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir" denildi
Goodyear Türkiye, İzmit fabrikasındaki üretime geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, stok ayarlaması nedeniyle İzmit fabrikasındaki faaliyetlerin 1 ay süreyle askıya alındığı kaydedildi.
Goodyear'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararı uyarınca, İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.