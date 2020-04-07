İşte sizden gelen karantina videoları

Habertürk.com sayfalarını siz okurlarına açıyor. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kaldığımız' şu günlerde 'gönüllü karantina' videolarınızı bekliyoruz. Evde neler yapıyorsunuz, çocuklarla nasıl vakit geçiriyorsunuz... Yaptığınız yemeklerden hobilerinize, okuduğunuz kitaplardan izlediğiniz filmlere, dinlediğiniz şarkılara kadar gönüllü karantinada bir gününüzün hikayesini çekin, yollayın bu sayfada yayınlayalım...

ÜREY AİLESİNİ BİR GÜNÜ

Merhabalar ben Seçkin Ürey. Eski bir medya mensubuyum ve halen iletişim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışıyorum. Eşim Gülfem ile meslektaşız. 5.5 yaşında bir oğlumuz var. Eşim yaklaşık 7 yıldır evden çalışıyor. Ben mecburen evde çalışmaya başlayanlar arasındayım. Artık 7/24 bir aradayız. İki tane de köpeğimiz var. Evde çalışmaya adapte oldum sayılır. Eşim için de 'zaten alışkındı' diyemeyiz. Çünkü artık yeri geldiğinde dışarıda çalışmaya devam etme veya oğlumuzun okul saatlerine göre kendini ayarlama imkanı yok. O da yeni düzene adapte oluyor...

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İKİ KARDEŞTEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI