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Kaza 16 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Gebze İlçesi Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze'ye gitmek üzere Y.K.'nın şoförlüğünü yaptığı özel halk otobüsüne bindi. Bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Günay Gönülaçar, otobüsün durağa yanaşmasını ve durmasını beklemeden sürücü tarafından açılan kapıya doğru yöneldi. Gönülaçar hareket halindeki otobüsün merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianame Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

O KÂĞIDIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

İzleyen herkesin kanını donduran görüntülerde Günay Gönülaçar’ın otobüsten düşmeden birkaç saniye önce yanında oturduğu kişiye bir kâğıt verdiği görülmüştü. Kâğıtta ne yazdığı merak konusu olurken, hazırlanan iddianamede bu soru cevap buldu. Gülay Gönülaçar’ın otobüste yanında oturduğu kişinin A.Ç. isimli bir kişi olduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan A.Ç., “Olay günü ben şoför koltuğunun hemen arkasında bulunan koltukta oturuyordum. Yanımda oturan maktulle daha önce hiç tanışmadım. Maktul elinde bulunan bir kâğıt parçasını benim sağ bacağımın üstüne bırakarak hızlıca koltuktan kalktı. Telefon numarasının yazılı olduğunu tahmin ettiğim bir kâğıt bıraktı. Ben daha sonra bu kâğıdı attım. Maktulü tanımam ve daha önce hiç görmedim” dedi.

“VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM”

Şoför Y.K.’nın iddianamede geçen ifadesinde ise, “Olayın olduğu yere geldiğimizde hava çok sıcak olduğu için otobüsün ön kapısını açtım. Bu esnada yolculardan birisi inmek için butona bastı. Bu sırada otobüs hareket halindeyken maktul ayağa kalktı ve ön kapıya doğru yöneldi. Basamağa doğru adım attı ve otobüsten aşağı düştü. Maktul düştükten sonra ben aracı durdurdum ve kendisiyle ilgilenmeye başladım. Olayın meydana geldiği yer durak değildir fakat otobüsçüler burayı fiili şekilde durak olarak kullanır. Araçlarımızda uyarıcı levhalar var. Yolcularımızın bunlara uyması gerekir. Bu olay keşke hiç yaşanmasaydı vicdan azabı çekiyorum” dediği öğrenildi.

ASLİ VE TAM KUSURLU

Hazırlanan iddianamede özel halk otobüsü şoförü Y.K.’nın asli ve tam kusurluğu olduğu belirtildi. Tutukluluğu devam eden sanık Y.K.’nın Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinde taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.