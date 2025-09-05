Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 6. sezon fragmanı ile 183. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu!

        Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 6. sezon yayın tarihi belli oldu!

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 6. sezonu için geri sayım devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri, Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği Köprü Film imzalı yapımın 6. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu. Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosu yeni oyuncularla güçlendi. Peki, Gönül Dağı 6. sezon fragmanı ile 183. yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 14:34 Güncelleme: 05.09.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 6. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu. Yönetmenliğini bu sezon Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği dizi, Eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Ali Asaf Elmas‘ın kaleme aldığı yapım, yeni karakterler ve sımsıcak aile hikayeleri ile Cumartesi akşamlarını renklendirecek. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, Gönül Dağı 6. sezon fragmanı ile 183. yeni bölüm tarihi...

        • 2

          GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Gönül Dağı 6. sezon yayın tarihi belli oldu.

          Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar’ın başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisi, 6 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de 183. bölümüyle ekranlara gelecek.

        • 3

          GÖNÜL DAĞI KADROSUNA YEN İSİMLER KATILDI

          Gönül Dağı dizisinin 6. sezon kadrosuna Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Aslıhan Kapanşahin ve Hacı Konuk gibi isimler dahil oldu.

          Öte yandan dizinin eski bir oyuncusu ekibe geri döndü. Sivrihisar’da çekilen dizinin “Döndü”sü Feyza Işık diziye geri geldi.

          Yeni karakterlerin dahil olmasıyla dizinin hikayesi daha da zenginleşirken, izleyiciler her bölümde farklı sürprizlerle karşılaşacak.

        • 4

          YENİ OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

          Bülent Şakrak: Süleyman Kaya’nın büyük çocuğu Taylan’a hayat veriyor.

          Gökçe Akyıldız: Süleyman Kaya’nın kızı Leyla'ya hayat veriyor.

          Sercan Badur: Süleyman Kaya’nın oğlı Çetin'e hayat veriyor.

          Emrah Kaman: Diziye Taner’in (Berk Atan) teyzesinin oğlu Kadir rolüyle dahil oluyor.

          Hacı Konuk: TVR Havacılık’ın yangın sonrası güvenlik amacıyla işe aldığı Bekçi Tekin karakterine hayat veriyor.

          Aslıhan Kapanşahin: Diziye 184. bölümde dahil olacak ve Gedelli kasabasına tayini çıkan Esra öğretmene hayat verecek. Tesettürlü bir öğretmen olan Esra, aynı zamanda Hacı Ali Konuk’un kızı.

        • 5

          GÖNÜL DAĞI 183. BÖLÜM ÖZETI

          Gedelli’de Ramazan’ın gidişinin ardından aylar geçmiştir. Amcaoğulları, TVR için çalışmaya devam eder. Süleyman’ın beklenmedik bir iyiliği herkesi şaşırtır. Bu iyilik, neleri değiştirecektir?

        • 6

          Kasabaya intikam ateşiyle gelen Süleyman’ın çocukları, amcaoğullarını büyük bir tehlikenin içine sürükler. Süleyman’ın çocuklarının planı nedir?

          Kasabaya Taner’in teyze oğlu Kadir gelir. Selami’ler, Kadir’i başkası zannedince işler karışır. Yanlış anlamalar nelere sebep olacaktır?

        • 7

          Veysel ve Cemile arasında gerilim gittikçe büyür. Kenan bu kırgınlığa son ermek için harekete geçer. Kenan ne yapacaktır?

        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Habertürk Anasayfa