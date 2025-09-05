TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 6. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu. Yönetmenliğini bu sezon Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği dizi, Eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Ali Asaf Elmas‘ın kaleme aldığı yapım, yeni karakterler ve sımsıcak aile hikayeleri ile Cumartesi akşamlarını renklendirecek. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, Gönül Dağı 6. sezon fragmanı ile 183. yeni bölüm tarihi...