TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği Gönül Dağı her hafta izleyenleri ekrana kilitliyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizinin nerede çekildiği merak ediliyor. Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı hangi şehirde çekiliyor?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.